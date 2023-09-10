Жаловался из-за санкций или похмелья
Очередной гневный пост Медведев опубликовал у себя телеграмм, информирует 24 Канал. Путинский муртад пожаловался на якобы "хамство и отвратительную самовлюбленность западных стран", а причиной новых угроз стали западные санкции. Политик не сдерживал эмоций, но слухи об алкоголизме Медведева ходят давно. Возможно, это очередное похмелье.
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Оренели они, что ли, совсем? Неправомерные санкции против России и дружественных нам стран – без проблем, не требуется никаких оправданий. При этом не трогайте западные активы в ваших отсталых экономиках. Запад может поставлять любое оружие нашим врагам. Нашим друзьям это запрещают, всячески пугая их расправой,
– написал оскорбленный Медведев.
Угрозы США новыми терактами
Бывший президент России также возмутился, что якобы "американцев трогать нельзя", поскольку они, по его словам, якобы своего рода "священные коровы", и принялся угрожать терактами и оружием массового поражения (ОМУ).
В какой-то момент террористы снова совершат атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей. Или того хуже: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП. Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется и значительная его часть никакими обязательствами не связана,
– пригрозил Медведев.
Угрозы привычная тактика Кремля
- Ранее Дмитрий Медведев усомнился в интеллектуальных возможностях президента США Джо Байдена. Мол, Американский лидер стал заложником Украины.
- Украине же Медведев угрожал после атаки морского беспилотника на танкер окупантов. Тогда политик тоже призвал к терактам против гражданского населения.