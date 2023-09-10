Жаловался из-за санкций или похмелья

Очередной гневный пост Медведев опубликовал у себя телеграмм, информирует 24 Канал. Путинский муртад пожаловался на якобы "хамство и отвратительную самовлюбленность западных стран", а причиной новых угроз стали западные санкции. Политик не сдерживал эмоций, но слухи об алкоголизме Медведева ходят давно. Возможно, это очередное похмелье.

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Оренели они, что ли, совсем? Неправомерные санкции против России и дружественных нам стран – без проблем, не требуется никаких оправданий. При этом не трогайте западные активы в ваших отсталых экономиках. Запад может поставлять любое оружие нашим врагам. Нашим друзьям это запрещают, всячески пугая их расправой,

– написал оскорбленный Медведев.

Угрозы США новыми терактами

Бывший президент России также возмутился, что якобы "американцев трогать нельзя", поскольку они, по его словам, якобы своего рода "священные коровы", и принялся угрожать терактами и оружием массового поражения (ОМУ).

В какой-то момент террористы снова совершат атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей. Или того хуже: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП. Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется и значительная его часть никакими обязательствами не связана,

– пригрозил Медведев.

Эти угрозы особенно цинично звучат в канун 11 сентября. В этот день в 2001 году мир наблюдал за ужасными террористическими актами, в результате которых погибли почти 3000 человек. Террористы направили угнанные самолеты в башни-близнецы в Нью-Йорке, Пентагон под Вашингтоном, один из самолетов упал в поле в Пенсильвании.

Угрозы привычная тактика Кремля