Медведев снова опозорился: российский премьер забыл, как рисовать восьмерку

С премьер-министром России Дмитрием Медведевым в очередной раз случился конфуз. Он пытался поздравить женщин с 8 марта, но забыл, как выглядит "восьмерка".

Российский премьер пытался нарисовать цифру в воздухе, однако это ему немного не удалось.

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Свое поздравление глава российского правительства записывал на борту самолета – вспомнил даже о забытой "политической природе праздника". Уже впоследствии Медведев сделал непонятный жест рукой, который должен был бы напоминать восьмерку.

Вообще-то 8 марта напоминает не только восьмерку, но и знак бесконечности. Хотел бы, чтобы то хорошее настроение и забота близких продолжались не только 8 Марта, а бесконечно, – сказал он.

Реакция соцсетей не замедлила – интернет-пользователи считают, что символ Медведева больше напоминает доллар или евро.

Как выглядит цифра 8 по мнению председателя Правительства pic.twitter.com/47BBhHdvOZ — Лентач (@oldLentach) 8 березня 2019 р.

Медведев записал поздравление с 8 марта и попытался изобразить восьмерку в воздухе, но вышло не очень pic.twitter.com/hsxiTEYeRk — Лентач (@oldLentach) 8 березня 2019 р.

Восьмёрку не изображу, но вы держитесь — Dalton Russel (@CaptBellerofont) 8 березня 2019 р.