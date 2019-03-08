Медведев снова опозорился: российский премьер забыл, как рисовать восьмерку
С премьер-министром России Дмитрием Медведевым в очередной раз случился конфуз. Он пытался поздравить женщин с 8 марта, но забыл, как выглядит "восьмерка".
Российский премьер пытался нарисовать цифру в воздухе, однако это ему немного не удалось.
Читайте также: Как Медведев своим поведением сначала шокировал, а потом рассмешил жителей Люксембурга
Свое поздравление глава российского правительства записывал на борту самолета – вспомнил даже о забытой "политической природе праздника". Уже впоследствии Медведев сделал непонятный жест рукой, который должен был бы напоминать восьмерку.
Вообще-то 8 марта напоминает не только восьмерку, но и знак бесконечности. Хотел бы, чтобы то хорошее настроение и забота близких продолжались не только 8 Марта, а бесконечно, – сказал он.
Реакция соцсетей не замедлила – интернет-пользователи считают, что символ Медведева больше напоминает доллар или евро.