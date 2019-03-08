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      Медведев снова опозорился: российский премьер забыл, как рисовать восьмерку

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      Медведев хотел поздравить с 8 марта, но немного опозорился
      Медведев хотел поздравить с 8 марта, но немного опозорился / Скриншот из видео

      С премьер-министром России Дмитрием Медведевым в очередной раз случился конфуз. Он пытался поздравить женщин с 8 марта, но забыл, как выглядит "восьмерка".

      Российский премьер пытался нарисовать цифру в воздухе, однако это ему немного не удалось.

      Читайте также: Как Медведев своим поведением сначала шокировал, а потом рассмешил жителей Люксембурга

      Свое поздравление глава российского правительства записывал на борту самолета – вспомнил даже о забытой "политической природе праздника". Уже впоследствии Медведев сделал непонятный жест рукой, который должен был бы напоминать восьмерку.

      Вообще-то 8 марта напоминает не только восьмерку, но и знак бесконечности. Хотел бы, чтобы то хорошее настроение и забота близких продолжались не только 8 Марта, а бесконечно, – сказал он.

      Реакция соцсетей не замедлила – интернет-пользователи считают, что символ Медведева больше напоминает доллар или евро.

       

      blog_ava
      С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
      сегодня
      22689
      Теги: Новости политики Новости России 8 марта Дмитрий Медведев Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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