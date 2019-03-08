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      Медведєв знову зганьбився: російський прем'єр забув, як малювати вісімку

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      Медведєв хотів привітати із 8 березням, але трохи зганьбився
      Медведєв хотів привітати із 8 березням, але трохи зганьбився / Скріншот із відео

      Із прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим вкотре трапився конфуз. Він намагався привітати жінок із 8 березня, але забув, як виглядає "вісімка".

      Російський прем’єр намагався намалювати цифру у повітрі, однак це йому трохи не вдалося.

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      Своє привітання глава російського уряду записував на борту літака – згадав навіть про забуту "політичну природу свята". Вже згодом Медведєв зробив незрозумілий жест рукою, який мав би нагадувати вісімку.

      Взагалі-то 8 березня нагадує не лише вісімку, але й знак безкінечності. Хотів би, щоб той гарний настрій та турбота близьких тривали не лише 8 Березня, а безкінечно, – сказав він.

      Реакція соцмереж не забарилася – інтернет-користувачі вважають, що символ Медведєва більше нагадує долар чи євро.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії 8 березня Курйозні новини Дмитро Медведєв Новини політики
      Джерело: 24 канал
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