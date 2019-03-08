Медведєв знову зганьбився: російський прем'єр забув, як малювати вісімку
Із прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим вкотре трапився конфуз. Він намагався привітати жінок із 8 березня, але забув, як виглядає "вісімка".
Російський прем’єр намагався намалювати цифру у повітрі, однак це йому трохи не вдалося.
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Своє привітання глава російського уряду записував на борту літака – згадав навіть про забуту "політичну природу свята". Вже згодом Медведєв зробив незрозумілий жест рукою, який мав би нагадувати вісімку.
Взагалі-то 8 березня нагадує не лише вісімку, але й знак безкінечності. Хотів би, щоб той гарний настрій та турбота близьких тривали не лише 8 Березня, а безкінечно, – сказав він.
Реакція соцмереж не забарилася – інтернет-користувачі вважають, що символ Медведєва більше нагадує долар чи євро.