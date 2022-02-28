Меджлис призвал мир признать Россию государством-террористом, а ее руководство – преступниками
Источник:телеграм Верховной Рады
Режим Владимира Путина вызвал в Украине настоящую гуманитарную катастрофу. Принимая во внимание это, Меджлис крымскотатарского народа призвал мир признать Россию государством-террористом, а ее руководство – международными преступниками.
Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал глава Меджлиса Рефат Чубаров. Он также призвал НАТО, США и ЕС закрыть небо над Украиной и ввести полное эмбарго на поставку нефтепродуктов из России.
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Оккупанты, которые пошли в полномасштабное наступление на Украину, бомбят города, аэропорты, разрушают инфраструктурные объекты и убивают мирное население.
В то же время, для расширенного вторжения Кремль использует украинские территории, которые Россия оккупировала в 2014 году.
Меджлис крымскотатарского народа призывает международное сообщество признать Россию государством террористом, а ее военно-политическое руководство – международными преступниками,
– говорится в документе.
Меджлис призвал лидеров государств-членов Организации тюркских государств осудить агрессию России против Украины и потребовать от Путина немедленно прекратить военные действия.
"Мы восхищаемся мужеством, отвагой, самоотверженностью и патриотизмом гражданского общества Украины", – говорится в заявлении Меджлиса.
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