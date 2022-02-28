Про це мовиться у заяві, яку опублікував голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він також закликав НАТО, США та ЄС закрити небо над Україною й запровадити повне ембарго на постачання нафтопродуктів з Росії.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Війська Росії, які пішли у повномасштабний наступ на Україну, бомбардують міста, аеропорти, руйнують інфраструктурні об'єкти та вбивають мирне населення.

Водночас для розширеного вторгнення Кремль використовує українські території, які Росія окупувала у 2014 році.

Меджліс кримськотатарського народу закликає міжнародне співтовариство визнати Росію державою терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями,

– мовиться у документі.

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