Ожидается, что 20 февраля Кит Келлог прибудет в Киев для встречи с Зеленским. Журналисты выяснили, почему родственные связи бывшего генерала могут быть обнадеживающим сигналом для Украины, передает 24 Канал со ссылкой на The Washinghton Post.

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"Мир любой ценой – это не мир"

Известно, что дочь Кита Келлога – Меган Моббс – на протяжении полномасштабного вторжения занимается гуманитарной помощью в Украине. Она является президентом фонда R.T. Weatherman, который с начала войны присутствует в Украине. Его деятельность включает создание и управление логистическим хабом на границе Румынии и Украины и доставку более 10 000 поддонов медикаментов, медицинских средств и другой помощи в более 70 благотворительных организаций и больниц в нашей стране.

Кроме доставки помощи, фонд помогает эвакуировать американских добровольцев, которые воюют в Украине, в региональный медицинский центр США в немецком Ландштуле. Также он возвращает тела американских добровольцев, погибших в бою.

Издание отмечает, что Моббс стоит на редком перекрестке между про-Трамповской и про-украинской Америкой. Она возмущалась в социальных сетях, что помощь Украине была задержана из-за слабого лидерства Байдена и дисфункции в Пентагоне. Моббс указывала на отчет Reuters, который подробно описывает "хаотичную систему отслеживания оружия, где даже определение "доставлено" отличалось в разных ветвях армии США".

Фонд R.T. Weatherman также координировал и спонсировал поездку Келлога в Украину в январе 2023 года. В следующем месяце Келлог выступил перед Комитетом вооруженных сил Сената, заявив: "Не секрет, почему эта война произошла. Российский диктатор Владимир Путин всегда презирал американскую победу в Холодной войне и открыто выражал свое желание ее отменить. ... Путь к проведению этих переговоров – это позволить Украине победить российскую армию в Украине. Поставить российскую армию в Украине под угрозу поражения – это сильное сообщение, которое Путин не может игнорировать".

Он призвал Сенат "предоставить Украине ту военную технику, которая ей нужна для победы над российской армией, внедрить строгие меры подотчетности для этой военной помощи и сделать это немедленно".

В начале февраля этого года Моббс сделала следующий твит: "Одна из больших лжей, которую распространяют плохие актеры, – это то, что нет ничего стоящего для борьбы и гибели. Мир любой ценой – это не мир, это капитуляция, замаскированная под добродетель. Настоящий мир требует силы, жертвы и готовности защищать то, что является правильным – даже когда это "дорого – 24 Канал) стоит".

Журналисты делают вывод, что ни Келлог, ни его дочь не похожи на семью, которая заинтересована в том, чтобы позволить Путину заключить выгодную для него сделку.