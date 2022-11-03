План перевыполнен на 32 миллиона: Притула досрочно закрыл очередной мегасбор

Волонтер Сергей Притула досрочно закрыл мегазбор на 50 бронетранспортеров FV103 Spartan. Однако благодаря усилиям украинцев ВСУ получат на 10 единиц больше техники, чем планировалось изначально.

Необходимую сумму собрали на 1,5 суток, хотя сбор должен длиться неделю. Украинцы собрали за этот короткий промежуток времени на 60 бронетранспортеров.

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Сколько собрали в пределах сбора

Сергей Притула сообщил, что за полтора суток удалось собрать 236 миллионов гривен, что на 36 миллионов больше запланированной суммы, которую планировали собрать за неделю.

Таким образом, для Вооруженных Сил Украины приобретут не 50, а 60 бронетранспортеров Spartan, на что нужны 232 миллиона гривен.

Те 4 миллиона, которые остаются от этого мегасбора, пойдут на следующий сбор средств. Волонтер пока не говорит, на что будут собирать средства в следующий раз. Однако тоже планируют приобрести "нечто бронированное".

Никто! Никогда! Нас не победит. Потому что мы – украинцы! А это значит, что для нас нет слова "невозможно"! 1,5 суток за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном! И снова перевыполняем план,

– подчеркнул Притула.

Сергей Притула отметил, что немало переводов на счет фонда поступило из-за границы, поэтому волонтер поблагодарил не только украинцев, но и граждан других стран, которые поддержали сбор средств на британские бронетранспортеры.

Также волонтер отметил, что за время полномасштабного вторжения в рамках оборонной помощи Великобритания предоставила Украине 35 бронетранспортеров Spartan, а украинцы собрали денег на партию, почти вдвое больше той, которую мы получили от Лондона.

Сергей Притула объявил о закрытии мегасбора: смотрите видео

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Spartan – это британская техника, которая может перевозить до семи человек. Он служит для перемещения специализированных команд, таких как зенитно-ракетные группы, и на вооружении имеет 1 пулемет. Также БТР может иметь четыре дыморазрядника с каждой стороны. Максимальная скорость, которую он может развивать, составляет 96 км/ч. Запас хода – 510 км.