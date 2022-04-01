Мех, золото, ностальгия по "совку": журналисты показали имение Медведчука в Закарпатье

Виктор Медведчук в первые дни полномасштабного вторжения России сбежал из-под домашнего ареста. Журналисты посетили одну из его резиденций в Карпатах, но сейчас кума Путина там нет. Зато есть достаточно примеров "пшонкастайла".

Гигантская резиденция Медведчука расположена в селе Ждениево в Закарпатье. Доступ к ней был закрыт в последние годы, и только теперь журналистам "Слідство.Інфо" удалось увидеть своими глазами, что же там прячет кум Путина.

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Спойлер: ничего исключительного. Лишь "лучшие" примеры "пшонкастайла", соединенные с ностальгией по Советскому Союзу.

Роскошь и "совок" во дворце Медвечука в Закарпатье

Медвечуковское имение охраняют сотрудники полиции охраны и управляющий резиденции. Они охотно устроили журналистам экскурсию по огромной территории, где расположены несколько домов и пруды. Есть даже горная река, отгороженная забором.

Главный дом на территории – многоэтажный деревянный дворец с очень дорогим интерьером. К примеру, гостиная богата картинами и многометровыми люстрами. Куда без золотого декора! И, конечно, мраморного камина, надпись на камине убеждает: "Удача способствует смелым".

Очевидно, Медвечук не прислушался к этим словам и проявил разве что трусость, сбежав из Киева после вторжения своих "братьев" . 18 марта суд разрешил взять пророссийского политика под стражу, но теперь его нужно сначала найти.

Журналисты отмечают, что некоторые элементы декора до сих пор украшены новогодними украшениями. Может быть, их не убрали после зимних праздников. Рассмотреть саму мебель не удалось, потому что практически вся она накрыта чехлами на время отсутствия хозяина. Бросается в глаза, что в деревянном дворце ну очень много меха. Преимущественно – лисьего.

Как выглядит резиденция Медведчука изнутри / Фото "Слідство.Інфо"

Но больше удивляет даже не мех и не, например, дорожные настольные часы от бренда Soher, цена на которые стартует от 300 тысяч гривен, а красный советский автомат "Газированная вода". Это воплощение ностальгии по "совку" расположено на первом этаже, и здесь до сих пор можно выпить "сироп ситро" или "сироп буратино" за 3 копейки.

Проявление ностальгии Медведчука по Союзу / Фото "Слідство.Інфо"

Есть в деревянном дворце бассейн и джакузи, откуда открывается панорама на горы. Еще здесь расположен спортзал, массажный кабинет, спа-зона и отдельная сауна.

Роскошный бассейн в резиденции Медведчука / Фото "Слідство.Інфо"

На территории резиденции, кроме дворца, есть еще один огромный гостевой дом. Его интерьер особенно не отличается: повсюду мрамор, картины из янтаря, шкуры бурых медведей и много оленьих рогов.

"Гостевой" дом Медведчука в закарпатской резиденции / Фото "Слідство.Інфо"

Зато отсюда можно насладиться видом на просторы резиденции, а это более 120 гектаров. Пока обычные украинцы сюда попасть не могут, но это только вопрос времени.

Как выглядит дворец Медведчука в Карпатах: смотрите видео