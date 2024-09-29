По Мексике прошелся смертоносный шторм "Джон": жертвами стали 22 человека

В Мексике прошел смертоносный шторм "Джон", который разрушил дома и принес затопление. В результате непогоды среди мексиканцев были жертвы.

Об этом пишет The Guardian. Жители подтопленных и разрушенных домов были вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться.

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Какие последствия вызвал шторм "Джон" в Мексике

По данным местных СМИ, в Герреро, штате, который больше всего пострадал и является одним из самых бедных в Мексике, погибли 18 человек. Многие из них стали жертвами из-за оползней, которые разбили их дома.

На юге Мексики местные СМИ сообщили о трех погибших в Оахаке, а на севере в штате Мичоакан в реке стал жертвой мальчик.



Оползень в верхней части порта Акапулько, штат Герреро, Мексика, в пятницу / Фото Дэвид Гузман / EPA

Ураган "Джон" 23 сентября быстро усилился и превратился в мощный шторм, прежде чем обрушился на побережье Герреро. После первоначального удара ураган ослаб, но впоследствии снова сформировался над океаном. В течение оставшейся недели он двигался на север вдоль побережья, принося с собой сильные ливни и масштабные наводнения в пострадавших районах.

Впоследствии синоптики сообщили, что "Джон" начал рассеиваться 27 сентября и больше не считался активным штормом. Эвелин Сальгадо, губернатор штата Герреро, сказала, что доступ к аэропорту был восстановлен в субботу утром.



Затопленный проспект в Акапулько / Фото Дэвид Гузман / EPA

Жители с маленькими детьми, которые эвакуировались из затопленных районов на шлюпках и досках для серфинга, обратились к властям за поддержкой, поскольку город, который все еще оправлялся от разрушительного шторма 2023 года, столкнулся со второй катастрофой менее чем за год.

Позже в Герреро и некоторых частях Оахаки прогнозируются сильные дожди и грозы, но власти Акапулько сообщили, что паводковые воды начали спадать.

Метеорологи говорят, что повышение температуры океана дает больше энергии для ураганов, позволяя им становиться сильнее быстрее и оставляя прибрежным общинам меньше времени, чтобы подготовиться к их удару.