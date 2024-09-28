В пятницу, 27 сентября, было известно о по меньшей мере полсотни погибших, но местные власти опасаются, что количество жертв может еще возрасти. Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о последствиях урагана "Хелена"

Урагану "Хелена" сначала предоставили 4 уровень опасности, но вечером 27 сентября понизили до уровня посттропического циклона. Сильные дожди и наводнения чудом не вызвали прорыв дамб. Власти говорят, что никогда еще не видели разрушений подобных масштабов и описывают последствия, как в "зоне боевых действий".

По меньшей мере 3,5 миллиона потребителей остались без света в пяти штатах, и власти предупреждают, что может пройти несколько дней, прежде чем услуги будут полностью восстановлены,

– пишет Reuters.

Первым пострадал регион Биг-Бенд во Флориде. Скорость ветра там в первые часы непогоды зафиксировали 225 километров в час. После урагана остался "хаотичный пейзаж с перевернутыми лодками в гаванях, поваленными деревьями, затопленными автомобилями и улицами".

Там и в других штатах спасатели провели тысячи спасательных работ. В частности, более 50 человек спасли с крыши больницы в округе Юникой, штат Теннесси. А в городе Ньюпорт пришлось эвакуировать центральную часть города, из-за возможного прорыва дамбы.

Из-за оползней закрыли автомагистрали в округе Банкомб. А в прибрежном районе Стейнхетч штормовая волна высотой 2,4 – 3 метра сдвинула с места мобильные дома.

Дожди продолжаются. По данным Национального центра наблюдения за ураганами, вдоль западного побережья Флориды уровень воды может подняться до трех метров. Осадки будут идти по меньшей мере следующие пять дней.

Власти просили жителей населенных пунктов, куда двигался ураган, эвакуироваться. Впрочем, не все прислушались к призывам.

Поэтому уже известно о по меньшей мере 49 жертвах стихии в пяти штатах – в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Северной Каролине и Вирджинии. В частности, примерно 5 человек погибло в округе Пинеллас из-за того, что погодные условия помешали первым службам быстрого реагирования ответить на несколько экстренных вызовов. По данным CNN, среди всех погибших есть пожарные и 4-летняя девочка.