У п'ятницю, 27 вересня, було відомо про щонайменше пів сотні загиблих, але місцева влада побоюється, що кількість жертв може ще зрости. Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про наслідки урагану "Хелена"

Урагану "Хелена" спочатку надали 4 рівень небезпечності, але увечері 27 вересня понизили до рівня посттропічного циклону. Сильні дощі та повені чудом не спричинили прорив дамб. Влада каже, що ніколи ще не бачила руйнувань подібних масштабів та описують наслідки, як у "зоні бойових дій".

Щонайменше 3,5 мільйона споживачів залишилися без світла в п'яти штатах, і влада попереджає, що може минути кілька днів, перш ніж послуги будуть повністю відновлені,

– пише Reuters.

Першим постраждав регіон Біг-Бенд у Флориді. Швидкість вітру там у перші години негоди зафіксували 225 кілометрів за годину. Опісля урагану залишився "хаотичний пейзаж з перекинутими човнами в гаванях, поваленими деревами, затопленими автомобілями та вулицями".

Там та в інших штатах рятувальники провели тисячі рятувальних робіт. Зокрема, понад 50 людей врятували з даху лікарні в окрузі Юнікой, штат Теннессі. А у місті Ньюпорт довелося евакуювати центральну частину міста, через можливий прорив дамби.

Через зсуви ґрунту закрили автомагістралі в окрузі Банкомб. А у прибережному районі Стейнхетч штормова хвиля заввишки 2,4 – 3 метри зрушила з місця мобільні будинки.

Дощі продовжуються. За даними Національного центру спостереження за ураганами, уздовж західного узбережжя Флориди рівень води може піднятися до трьох метрів. Опади йтимуть щонайменше наступні п'яти днів.

Влада просила мешканців населених пунктів, куди рухався ураган, евакуюватися. Втім, не усі дослухалися до закликів.

Через це уже відомо про щонайменше 49 жертв стихії у п'яти штатах – у Південній Кароліні, Джорджії, Флориді, Північній Кароліні та Вірджинії. Зокрема, приблизно 5 осіб загинуло в окрузі Пінеллас через те, що погодні умови завадили першим службам швидкого реагування відповісти на кілька екстрених викликів. За даними CNN, серед усіх загиблих є пожежники та 4-річна дівчинка.