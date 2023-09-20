Соответствующие кадры уже обнародовали в сети. Молния попала в людей на пляже в Мичоакане, Мексика.
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В Мексике молния убила людей
На кадрах можно увидеть, как молния попала в находившихся на пляже людей. В результате трагедии женщина погибла на месте, а мужчину доставили в больницу, где он также скончался.
Молния попала в пляж: смотрите видео
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно в землю в Соединенных Штатах попадает не менее 40 миллионов ударов молнии.
Данные Национальной метеорологической службы показывают, что в 2023 году 11 человек погибли от ударов молнии в Соединенных Штатах, в том числе два человека в разных инцидентах во время катания на лодке и плавания.
Другие подобные случаи
- Напомним, что ранее в бразильском городе Рио-де-Жанейро молния ударила в статую Христа-Спасителя. Известно, что она находится на высоте более 700 метров над уровнем моря.
- Молния ударила в статую, когда в городе 11 февраля лил сильный дождь. Известно, что у статуи Христа-Спасителя есть громоотводы.
- Также ранее сильная гроза накрыла практически все Восточное побережье США. Молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.