В твиттере распространяют кадры попадания молнии во Всемирный торговый центр. Об этом пишет 24 Канал.

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Попадание молнии в Нью-Йорке

The Daily Wire отмечает, что яркие полосы молний осветили небо над Нью-Йорком в субботу вечером, когда молния попала во Всемирный торговый центр. Кстати, это самое высокое здание в США.

СМИ рассказывают, что Нью-Йорк пострадал от грозы на фоне разрушительных штормов, пронизавших большую часть юга и среднего запада.

Любопытно, что молнии часто бьют во Всемирный торговый центр. По данным Accuweather, на протяжении 2015 – 2020 годов в это здание попадали 189 раз. Это делает ее второй по количеству пораженных в США после Уиллис-Тауэра в Чикаго, в который за тот же период молния ударяла 250 раз.

Как молния попадает во Всемирный торговый центр: смотрите видео

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В Бразилии молния ударила в статую Христа-Спасителя

В Рио-де-Жанейро 11 февраля молния ударила в статую Христа-Спасителя. Известно, что она находится на высоте более 700 метров над уровнем моря. Кроме того, есть громоотводы на голове, плечах и руках. Их сделали, чтобы обезопасить скульптуру от разрушений.

Момент попадания также успели запечатлеть на фото и видео. Просмотреть их можно за этой ссылкой.