У твітері поширюють кадри влучання блискавки у Світовий торговий центр. Про це пише 24 Канал.

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Влучання блискавки у Нью-Йорку

The Daily Wire зазначає, що яскраві смуги блискавок освітили небо над Нью-Йорком у суботу ввечері, коли блискавка влучила у Світовий торговий центр. До речі, це найвища будівля в США.

ЗМІ розповідають, що Нью-Йорк постраждав від грози на тлі руйнівних штормів, які пронизали більшу частину півдня та середнього заходу.

Цікаво, що блискавки часто б'ють у Світовий торговий центр. За даними Accuweather, упродовж 2015 – 2020 років у цю будівлю влучали 189 разів. Це робить її другою за кількістю уражених у США після Вілліс-Тауер у Чикаго, у який за той же період блискавка вдаряла 250 разів.

Як блискавка влучає у Всесвітній торговий центр: дивіться відео

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У Бразилії блискавка вдарила в статую Христа-Спасителя

У Ріо-де-Жанейро 11 лютого блискавка вдарила у статую Христа-Спасителя. Відомо, що вона розміщена на висоті понад 700 метрів над рівнем моря. Окрім того, має громовідводи на голові, плечах і руках. Їх зробили, щоб убезпечити скульптуру від руйнувань.

Момент влучання також встигли зафіксувати на фото та відео. Переглянути їх можна за цим посиланням.