Відповідні кадри вже оприлюднили у мережі. Блискавка влучила у людей на пляжі в Мічоакані, Мексика.

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У Мексиці блискавка вбила людей

На кадрах можна побачити, як блискавка влучила в людей, що перебували на пляжі. Внаслідок трагедії жінка загинула на місці, а чоловіка доставили до лікарні, де він також помер.

Блискавка влучила у пляж: дивіться відео

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, щороку в землю в Сполучених Штатах потрапляє щонайменше 40 мільйонів ударів блискавки.

Дані Національної метеорологічної служби показують, що у 2023 році 11 осіб загинули від ударів блискавки в Сполучених Штатах, зокрема двоє людей в різних інцидентах під час катання на човні та плавання.

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