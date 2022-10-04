Ежедневная ротация техники, есть новомобилизованные, – мэр Мелитополя о передвижении оккупантов

Призванные в российскую армию в рамках мобилизации уже прибыли во временно оккупированный Мелитополь. В целом, там происходят стандартные передвижения захватчиков.

Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, в последние несколько дней россияне перемещают новые ракетно-зенитные комплексы С-300.

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Какие передвижения совершают россияне в Мелитополе

Федоров отметил, что российские захватчики определили для себя Мелитополь как логистический центр Юга Украины.

Поэтому каждый день идет какая-то стандартная ротация техники,

– сказал мэр Мелитополя.

По его словам, на протяжении последних нескольких дней российские войска перемещают новые ракетно-зенитные комплексы С-300, которыми они бьют прежде всего по Запорожью и ближайшим городам. Есть также большие передвижения боекомплектов.

К сожалению, мы увидели уже на территории Мелитопольского района "мобиков", которые приехали в населенные пункты и там проходят какое-то слаживание,

– заявил Федоров.

Поэтому, резюмировал мэр Мелитополя, на временно оккупированной территории Запорожской области осуществляются разные перемещения российских войск.

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