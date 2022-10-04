Ежедневная ротация техники, есть новомобилизованные, – мэр Мелитополя о передвижении оккупантов
Призванные в российскую армию в рамках мобилизации уже прибыли во временно оккупированный Мелитополь. В целом, там происходят стандартные передвижения захватчиков.
Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, в последние несколько дней россияне перемещают новые ракетно-зенитные комплексы С-300.
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Какие передвижения совершают россияне в Мелитополе
Федоров отметил, что российские захватчики определили для себя Мелитополь как логистический центр Юга Украины.
Поэтому каждый день идет какая-то стандартная ротация техники,
– сказал мэр Мелитополя.
По его словам, на протяжении последних нескольких дней российские войска перемещают новые ракетно-зенитные комплексы С-300, которыми они бьют прежде всего по Запорожью и ближайшим городам. Есть также большие передвижения боекомплектов.
К сожалению, мы увидели уже на территории Мелитопольского района "мобиков", которые приехали в населенные пункты и там проходят какое-то слаживание,
– заявил Федоров.
Поэтому, резюмировал мэр Мелитополя, на временно оккупированной территории Запорожской области осуществляются разные перемещения российских войск.
Федоров рассказал о ротации вражеской техники и новомобилизованных в Мелитополе: смотрите видео
Ситуация в оккупированном Мелитополе: что известно
- Оккупанты увеличивают давление на мирное население во временно оккупированных районах Запорожской области. Они организуют принудительную мобилизацию, а также создают препятствия выезду украинцев на свободную от россиян территорию.
- оккупанты продолжают издеваться над людьми во временно захваченном Мелитополе. Мужчин в городе хватают прямо на улицах, а тех, кто хочет уехать – заставляют днями ждать в очереди.
- После того, как Россия объявила об аннексии 4 областей Украины, люди массово начали покидать временно оккупированные территории. В Васильевке тысячи человек стоят в очереди на выезд из города.