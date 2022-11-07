В Мелитополь гауляйтером приехал представитель банды енакиевских: какова цель визита

На оккупированные Россией территории продолжают приезжать гауляйтеры. 6 ноября в Мелитополе заметили представителя енакиевской банды Армена Горловского.

Таким образом, на временно оккупированных территориях эти гауляйтеры пытаются восстановить свои права. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

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В Мелитополь приехал представитель банды енакиевских

По словам Федорова, приезд гауляйтеров продолжается.

Вновь у них продолжается передел власти, потому что на территорию города Мелитополь вчера (6 ноября – 24 канал) приехал Армен Горловский, представитель банды енакиевских, ранее контролировавших территорию Донецкой области,

– рассказал мэр.

Федоров подчеркнул, что на сегодняшний день после 2014 года банда енакиевских пытается восстановить свои права.

"Власти 2014 года пытаются вернуться в Запорожскую область", – добавил городской голова.

Кремль назначил нового гауляйтера Мариуполя

В оккупированном Мариуполе появился новый гауляйтер. Им стал Дмитрий Бердников.

Как стало известно, Бердникова перевели в уничтоженный украинский город с должности первого замглавы правительства Якутии. До этого он был мэром Иркутска и Якутска.

Заметим, что смена руководства стала неожиданностью для местных коллаборантов. С 7 ноября большинство заместителей и работников среднего звена оккупационной администрации уволят. Все потому, что Бердников прибудет со своими людьми на почти все должности, даже с охраной.

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