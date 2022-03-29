В грузе есть продукты, средства личной гигиены, медикаменты, в частности, материалы для гемодиализа, лекарственные изделия для роддома. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Важно 48 345 человек эвакуировали из Мариуполя в Запорожье за почти 2 недели
Колонна состоит из легковушек, грузовиков и автобусов.
Напомним, Украина согласовала со стороной оккупантов 3 гуманитарных коридора на 29 марта:
- из Мариуполя в Запорожье,
- из Мелитополя в Запорожье,
- из Энергодара в Запорожье.