У вантажі є харчі, засоби особистої гігієни, медикаменти, зокрема, матеріали для гемодіалізу, лікарські вироби для пологового будинку. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Важливо 48 345 людей евакуювали з Маріуполя в Запоріжжя за майже 2 тижні

Колона складається з легковиків, вантажівок та автобусів.

Нагадаємо, Україна погодила зі стороною окупантів 3 гуманітарні коридори на 29 березня:

з Маріуполя до Запоріжжя,

з Мелітополя до Запоріжжя,

з Енергодару до Запоріжжя.

До речі – Окупанти на блокпостах вимагають гроші: