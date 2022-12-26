Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, освобождение Мелитополя полностью нивелирует вообще всю военную кампанию России против Украины. Это существенно ухудшит положение оккупантов.
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В России есть 3 главных достижения в войне
Как подчеркнул Жданов, Путин может хвастаться лишь тремя достижениями в войне против Украины. Это захват Запорожской АЭС, Северокрымского канала и сухопутного коридора в Крым.
С освобождением Мелитополя все эти три фактора просто умножаются на ноль. Начиная с того, что мы берем под огневой контрольный сухопутный коридор в Крым, освобождаем Новую Каховку и Энергодар. А дальше уже полный огневой контроль и продвижение войск на линию Бердянск – Мелитополь и заход на Крымский перешеек,
– заметил Жданов.
Жданов объяснил, почему освобождение Мелитополя существенно ухудшит положение оккупантов: смотрите видео
С выходом ВСУ на Мелитополь ситуация в оккупантов существенно ухудшится. После подрыва Крымского моста они вынуждены везти технику и вооружение из России через Мелитополь и потом на Херсонщину или в Крым.
Других более или менее нормальных дорог в этом регионе нет. А российская армия зависит от дорожной инфраструктуры и железной дороги.
Что происходит на фронте: коротко
- По данным Генштаба, в течение суток 25 декабря российские захватчики нанесли ракетный удар вблизи Купянска Харьковской области. Также было более 10 обстрелов украинских позиций из РСЗО.
- Несмотря на регулярные атаки врага, украинские военные уничтожили 4 российских самоходных артиллерийских установки 2С7 "Пион" в Донецкой области.
- В районе Забарино Херсонской области ВСУ удалось поразить штаб оккупантов, где было совещание офицеров южного военного округа России. До 70 военных получили ранения, количество погибших уточняют.