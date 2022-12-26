Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, освобождение Мелитополя полностью нивелирует вообще всю военную кампанию России против Украины. Это существенно ухудшит положение оккупантов.

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В России есть 3 главных достижения в войне

Как подчеркнул Жданов, Путин может хвастаться лишь тремя достижениями в войне против Украины. Это захват Запорожской АЭС, Северокрымского канала и сухопутного коридора в Крым.

С освобождением Мелитополя все эти три фактора просто умножаются на ноль. Начиная с того, что мы берем под огневой контрольный сухопутный коридор в Крым, освобождаем Новую Каховку и Энергодар. А дальше уже полный огневой контроль и продвижение войск на линию Бердянск – Мелитополь и заход на Крымский перешеек,

– заметил Жданов.

Жданов объяснил, почему освобождение Мелитополя существенно ухудшит положение оккупантов: смотрите видео

С выходом ВСУ на Мелитополь ситуация в оккупантов существенно ухудшится. После подрыва Крымского моста они вынуждены везти технику и вооружение из России через Мелитополь и потом на Херсонщину или в Крым.

Других более или менее нормальных дорог в этом регионе нет. А российская армия зависит от дорожной инфраструктуры и железной дороги.

Что происходит на фронте: коротко