Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, звільнення Мелітополя повністю знівелює взагалі усю військову кампанію Росії проти України. Це суттєво погіршить становище окупантів.

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В Росії є 3 головних здобутки у війні

Як підкреслив Жданов, Путін може хизуватися лише трьома здобутками у війні проти України. Це – захоплення Запорізької АЕС, Північнокримського каналу та сухопутного коридору до Криму.

Зі звільненням Мелітополя всі ці три чинники просто множаться на нуль. Починаючи з того, що ми беремо під вогневий контрольний сухопутний коридор до Криму, звільняємо Нову Каховку та Енергодар. А далі вже повний вогневий контроль та просування військ на лінію Бердянськ – Мелітополь і захід на Кримський перешийок,

– зауважив Жданов.

Жданов пояснив, чому звільнення Мелітополя суттєво погіршить становище окупантів: дивіться відео

З виходом ЗСУ на Мелітополь ситуація в окупантів суттєво погіршиться. Після підриву Кримського мосту вони змушені везти техніку та озброєння з Росії через Мелітополь та вже потім на Херсонщину або до Криму.

Інших більш-менш нормальних доріг в цьому регіоні немає. А російська армія залежна від дорожньої інфраструктури та залізниці.

Що відбувається на фронті: коротко