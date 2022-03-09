Мелитопольцы снова вышли на мирный митинг с флагами и гимном
Источник:Александр Старух / Запорожская ОГА
9 марта жители Мелитополя в очередной раз вышли на мирный митинг против оккупации города русскими войсками.
Соответствующее видео было опубликовано на официальном канале Запорожской областной военной администрации.
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Сообщается, что с каждым днем собирается все больше и больше мелитопольцев, желающих отстаивать свои права на жизнь в Украине.
Каждый день в 12:00. С каждым днем все больше и больше. Надеемся, это покажут на российском телевидении. Вместе победим,
– говорится в сообщении Запорожской ОВА.
Ранее мэр Мелитополя отметил, что, несмотря на несокрушимый дух людей, в городе есть большие проблемы с продовольствием. Прежде всего, в городе заканчиваются продукты и медикаменты, которые экстренно нужны для лечения пациентов.
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