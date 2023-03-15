Дело в том, что для россиян Мелитополь, как и остальные оккупированные города в Украине, нужен исключительно для военных целей. Следовательно, оккупантам наплевать на то, как живут гражданские, тем более что Россия ограничивает возможность эвакуироваться.

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"Верните нам деньги"

В четверг, 16 марта, работники бюджетных предприятий планируют митинг, ведь у окупантов перед ними задолженности по зарплатам. Впрочем, точно неизвестно, кто планирует митинг – гражданские украинцы или коллаборанты, поддерживающие оккупантов.



В Мелитополе на 16 марта планируют митинг / Фото с телеграммы Андрея Цаплиенко

По городу появились объявления, призывающие людей прийти на митинг, который должен пройти на Площади Победы. Сбор объявлен на 18 часов.

"Жить, а не выживать! Верните нам деньги. Мы хотим зарплату", – говорится в объявлении о митинге.



В Мелитополе 16 марта должен пройти митинг / Фото с телеграммы Андрея Цаплиенко

"Интересно, как на это отреагируют оккупанты. У себя они явно не привыкли к такому свободолюбию", – пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко.

На оккупированном Запорожье бунт из-за невыплат зарплат

Городской голова Мелитополя Иван Федоров раньше тоже сообщал о митингах, однако он отмечал, что речь именно о коллаборантах. Он информировал, что сотрудники так называемых муниципальных предприятий были вынуждены бунтовать, чтобы выбить деньги из оккупантов.

По его словам, Россия настолько "ценит" предателей, что не платит им заработную плату. Поэтому сотрудники так называемых муниципальных и государственных унитарных предприятий в оккупации затеяли настоящий бунт.

Люди отказываются даром работать и верить в сказки окупантов.

Также Федоров отметил, что недовольных собралось настолько много, что гауляйтер Евгений Балицкий вынужден был умолять своих кремлевских кураторов решить вопрос.

Отметим, что 14 марта в самом центре захваченного оккупантами Мелитополя прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщали, что пылал автомобиль. Пропагандистские издания сообщили, что в результате взрыва якобы 2 погибших – мужчина и женщина.