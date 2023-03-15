Річ у тім, що для росіян Мелітополь, як і решта окупованих міст в Україні, потрібен винятково для військових цілей. Відтак, окупантам начхати на те, як живуть цивільні, тим паче, що Росія обмежує можливість евакуюватися.

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"Поверніть нам гроші"

У четвер, 16 березня, працівники бюджетних підприємств планують мітинг, адже в окупантів перед ними заборгованості по зарплатах. Втім, точно не відомо, хто планує мітинг – цивільні українці чи колаборанти, які підтримують окупантів.



У Мелітополі на 16 березня планують мітинг / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка

По місту з'явилися оголошення, які закликають людей прийти на мітинг, який має відбутися на Площі Перемоги. Збір оголошено на 18 годину.

"Жити, а не виживати! Поверніть нам гроші. Ми хочемо зарплату", – йдеться в оголошенні про мітинг.



У Мелітополі 16 березня має відбутися мітинг / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка

"Цікаво, як на це відреагують окупанти. В себе вони явно не звикли до такого волелюбства", – пише український журналіст Андрій Цаплієнко.

На окупованому Запоріжжі бунт через невиплату зарплат

Міський голова Мелітополя Іван Федоров раніше теж повідомляв про мітинги, однак він наголошував, що йдеться саме на колаборантах. Він інформував, що співробітники так званих муніципальних підприємств були змушені бунтувати, щоб вибити гроші з окупантів.

За його словами, Росія настільки "цінує" зрадників, що не платить їм заробітну плату. Через це співробітники так званих муніципальних та державних унітарних підприємств в окупації затіяли справжній бунт.

Люди відмовляються задарма працювати та вірити у казки окупантів.

Також Федоров зазначив, що незадоволених назбиралось настільки багато, що гауляйтер Євген Балицький вимушений був благати своїх кремлівських кураторів вирішити питання.

Зазначимо, що 14 березня у самому центрі захопленого окупантами Мелітополя прогримів потужний вибух. Очевидці повідомляли, що палала автівка. Пропагандистські видання повідомили, що внаслідок вибуху буцімто 2 загиблих – чоловік та жінка.