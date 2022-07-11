2 взрыва за 20 минут: мэр Мелитополя рассказал о вероятных ударах по силам оккупантов в городе

Ночью 11 июля в оккупированном Мелитополе прогремели 2 взрыва. Вероятно, ударили по силам россиян.

Разница во времени между взрывами – 20 минут. Первый раздался около 02:30. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Кстати В поселке возле Мелитополя 60 россиян оставили позиции, потому что боятся ВСУ

Уничтожили что-то вражеское

Звуки слышали на севере города. По словам мэра, еще уточняют, что произошло, однако это хорошая новость. Он намекнул, что, вероятно, ударили по силам оккупантов.

Мы четко понимаем, сколько военных баз врага осталось на территории Мелитополя, и что их точно нужно ликвидировать,

– подчеркнул Федоров.

В противном случае эту военную технику оккупанты раскинут по всей линии боевых действий.

россияне бегут из-под Мелитополя

Также Федоров отметил успехи партизан в Запорожье. По его словам, появились звоночки, что ВСУ возвращаются, поэтому оккупанты начали звереть и бояться.

Они не готовы воевать, поэтому прибегают к дезертирству. К примеру, в Акимовке 60 россиян покинули свои позиции, потому что боятся воевать.

Может заинтересовать – мэр Мелитополя о последствиях удара по аэродрому: видео