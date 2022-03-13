Мужчину увезли в неизвестном направлении

Местное издание сообщает, что в 7:30 российские оккупанты пришли с обыском домой к главе районного совета Сергею Прийме.

Стоящее Информации о Федорове нет, о Матвееве – кое-что знаем, – Старух о похищенных мэрах

После обыска его увезли в неизвестном направлении.

Сообщается, что обыск проводили восемь человек. Они забрали документы, все мобильные устройства и требовали пароли к ним.

Оккупанты похищают чиновников и активистов: коротко

В пятницу, 11 марта, оккупанты похитили мэра Мелитополя Иван Федорова. Президент Владимир Зеленский заявил, что Федоров – жив.

Однако информации, где он находится – нет.

Утром 13 марта стало известно, что в Запорожской области оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. В Запорожской области заявили, что "кое-что знают" о похищении Матвеева.

Кроме того, в Мелитополе во время митинга, который состоялся 12 марта, похитили общественного деятеля Ольгу Гайсумову.

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