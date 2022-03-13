Чоловіка відвезли у невідомому напрямку
Місцеве видання повідомляє, що о 7:30 російські окупанти прийшли з обшуком додому до голови районної ради Сергія Прийми.
Варте уваги Інформації про Федорова немає, про Матвєєва – дещо знаємо, – Старух про викрадених мерів
Після обшуку його відвезли у невідомому напрямку.
Повідомляється, що обшук проводили восьмеро людей. Вони забрали документи, всі мобільні пристрої та вимагали паролі до них.
Окупанти викрадають чиновників та активістів: коротко
- У п'ятницю, 11 березня, окупанти викрали мера Мелітополя Іван Федорова. Президент Володимир Зеленський заявив, що Федоров – живий.
- Однак інформації, де він перебуває – немає.
- Зранку 13 березня стало відомо, що у Запорізькій області окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва. У Запорізькій ОВА заявили, що "дещо знають" про викрадення Матвєєва.
- Окрім того, у Мелітополі під час мітингу, який відбувся 12 березня, викрали громадську діячку Ольгу Гайсумову.
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