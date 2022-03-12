Інформація про викрадення жінки з'явилася на її фейсбуку приблизно о 9:30. Там вказали, що активістку нібито викрали окупанти.
Напередодні Викрадення мера Мелітополя потрапило на відео
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У Мелітополі 12 березня відбувався мітинг з вимогою звільнити міського голову, якого викрали напередодні. Під час цього заходу викрали громадську діячку Ольгу Гайсумову.
Джерело:Суспільне
Інформація про викрадення жінки з'явилася на її фейсбуку приблизно о 9:30. Там вказали, що активістку нібито викрали окупанти.
Напередодні Викрадення мера Мелітополя потрапило на відео
Новина доповнюється...
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