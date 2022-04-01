В Мелитополе оккупанты похитили троих директоров школ

Российские военные в Мелитополе увезли в неизвестном направлении трех директоров школ. Они написали заявления об уходе после требования оккупантов возобновить учебный процесс в городе.

Накануне, 31 марта, директора всех школ Мелитополя написали заявления об уходе. Трое из них заявили об отказе от сотрудничества с захватчиками. Они подчеркнули, что школьники находятся в опасности.

К теме В Мелитополе директора школ отказались работать с оккупантами – написали заявления на увольнение

О ком говорится

директор школы №4 Анжелина Коваленко,

№13 Елена Голоцан,

лицея №9 Людмила Чугай.

После этого коллаборантка и самопровозглашенная "мэр" Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным выдворить директоров из города.

Захватчики ворвались в дома учителей

Вечером 31 марта оккупанты пришли в дома трех директоров. Они забрали их и увезли в неизвестном направлении.

Федоров пригрозил коллаборантке

Мэр Мелитополя Иван Федоров в прямом эфире обратился к Данильченко. Политик подчеркнул, что если она желает сделать из детей живой щит и взять их в заложники, то пусть начнет со своих.

Вы не имеете морального права подвергать мелитопольских детей опасности. Можете начать с себя. А не прячьтесь за русскими солдатами, скрывающими лицо от камер!

– сказал Федоров.

Также он поблагодарил всех директоров и учителей Мелитополя за четкую позицию.

Кстати – В Мелитополе россияне попытались выключить интернет: какая ситуация в Запорожье: