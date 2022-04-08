В Мелитополе оккупанты удерживают автобусы для эвакуации

В Мелитополе оккупанты уже сутки удерживают отобранные автобусы для эвакуации граждан Украины. Речь идет о 8 транспортных средствах.

Соответствующую информацию сообщила в телеграмме Ирина Верещук. Такие данные по состоянию на 8 апреля – на 44-й день полномасштабной войны, которую Россия цинично начала против Украины.

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Оккупанты захватили автобусы для эвакуации людей

В Мелитополе уже сутки оккупационные войска удерживают изъятые 8 автобусов для эвакуации. Ведем переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и, согласно договоренностям, можно было провести эвакуацию местных жителей,

– заверила Ирина Верещук.

Также вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснила, что продолжает двигаться по маршруту колонна автобусов, которая отправилась в путь утром 8 апреля из Запорожья в Бердянск.

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