В Мелитополе россияне собирают глав ОСМД и выспрашивают, "где живут фашисты"

В Мелитополе россияне начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам. Они собирают председателей ОСМД и предлагают сообщать, "где живут фашисты".

У захватчиков свое понятие "фашизма". Под него подпадают все, кто не соглашается с оккупацией Мелитополя.

Кстати По приказу коллаборантки: оккупанты заблокировали раздачу гуманитарной помощи в Мелитополе

Россияне называют "фашистами" всех, кто хранит либо демонстрирует флаг или герб Украины, а также тех, кто считает украинскую власть единственной легитимной.

Угрозы журналистам

Журналисты продолжают работать на оккупированных территориях, получают угрозы. Их заставляют перестать работать в пользу Украины.

Террористы запугивают представителей медиа тюремным заключением.

Интересно – Зеленский поблагодарил журналистов: