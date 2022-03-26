В Мелитополе россияне собирают глав ОСМД и выспрашивают, "где живут фашисты"
26 марта 2022 , 08:50Читати новину українською
Источник:Запорожская ОВА
В Мелитополе россияне начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам. Они собирают председателей ОСМД и предлагают сообщать, "где живут фашисты".
У захватчиков свое понятие "фашизма". Под него подпадают все, кто не соглашается с оккупацией Мелитополя.
Кстати По приказу коллаборантки: оккупанты заблокировали раздачу гуманитарной помощи в Мелитополе
Россияне называют "фашистами" всех, кто хранит либо демонстрирует флаг или герб Украины, а также тех, кто считает украинскую власть единственной легитимной.
Угрозы журналистам
Журналисты продолжают работать на оккупированных территориях, получают угрозы. Их заставляют перестать работать в пользу Украины.
Террористы запугивают представителей медиа тюремным заключением.
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