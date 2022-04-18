В Мелитополе заметили "агентов" оккупантов, которые расспрашивают местных о настроениях

На временно оккупированных территориях оккупанты внедряют свои методы работы с населением. В частности, в Мелитополе, что на Запорожье, люди заметили "агентов" россиян, которые расспрашивают местных о настроениях.

Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент, находящийся в Запорожье.

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"В местном парке появились "агенты" в гражданской одежде – такие люди, которые маскируются под мирных жителей", – рассказал журналист.

Они подсаживаются на лавочку к местным и начинают разговор, интересуясь мыслью о том, что происходит в Мелитополе.

Потом люди видели, что они идут в те здания, где заседают оккупационные органы рашистов. Эти агенты хотят послушать, что о них говорят. Понятно, что ничего хорошего они не услышат,

– рассказал корреспондент.

Как отметил журналист, такими методами использовалась еще сталинская репрессивная машина.

"Думаю, это просто стиль работы карательных органов России. Они привыкли у себя собирать информацию", – добавил корреспондент.

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