Как рассказывают в Запорожской области, на центральном проспекте Мелитополя увидели танки с флагами непризнанной Южной Осетии.

Читайте также Тероборона Мелитополя уверенно пошла в наступление: уже освободили села под Гуляйполем

Наличие танков с флагами Южной Осетии в городе свидетельствует о том, что российские наемники уже получили подкрепление.

Напомним, что Южная Осетия – самопровозглашенное государство на Южном Кавказе. Его создала Россия после оккупации части территории Грузии.

Отметим, что оккупанты не оставляют попыток всячески "взаимодействовать" с местным населением. Так, они обещают выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей. Мол, сначала соберут персональные данные, а потом уже гарантируют деньги. Понятное дело, что данные и подписи пенсионеров необходимы будут для проведения очередного псевдореферендума.

Между тем оккупационная власть в Мелитополе попыталась также провести митинг в поддержку действий России. Горожане на него не вышли. Поэтому оккупантам пришлось привезти подставных жителей города. Как отмечают в Запорожской области, они были больше похожи на бездомных.

Достойно внимания – Ночное обращение Зеленского за 26 марта – смотрите видео: