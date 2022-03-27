Як розповідають у Запорізькій ОВА, на центральному проспекті Мелітополя побачили танки з прапорами невизнаної Південної Осетії.

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Наявність танків з прапорами Південної Осетії у місті свідчить про те, що російські найманці уже отримали підкріплення.

Нагадаємо, що Південна Осетія – самопроголошена держава на Південному Кавказі. Її створила Росія після окупації частини території Грузії.

Зазначимо, що окупанти не полишають спроб усіляко "взаємодіяти" з місцевим населенням. Так, вони обіцяють виплатити пенсіонерам по 10 тисяч рублів. Мовляв, спочатку зберуть персональні дані, а потім уже гарантують гроші. Ясна річ, що дані та підписи пенсіонерів необхідні будуть для проведення чергового псевдореферендуму.

Тим часом окупаційна влада у Мелітополі спробувала також провести мітинг на підтримку дій Росії. Містяни на нього не вийшли. Тож окупантам довелося привезти підставних мешканців міста. Як зазначають у Запорізькій ОВА, вони були більше схожі на безхатченків.

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