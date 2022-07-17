В Мелитополе россияне ходят по квартирам – проукраинским жителям угрожают депортацией, – мэр

россияне продолжают попытки борьбы с сопротивлением на оккупированных территориях. Они по-прежнему верят, что смогут удержать их под своим контролем.

Мелитополь продолжает сопротивление российским оккупантам и ждет контрнаступления ВСУ. Враг пытается обустроить оборонительные позиции и терроризирует мирное население.

Читайте также Кое-что поняли, – херсонский активист назвал причину обыска гаражей оккупантами

Жителям Мелитополя угрожают депортацией

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне усиливают давление на мирное население Мелитополя. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По его словам, мелитопольские гауляйтеры издали "распоряжение" о проведении так называемого "референдума". Он запланирован на начало сентября.

Кроме того, российские оккупанты начали массовый сбор данных жителей Мелитополя. Они перекрывают целые микрорайоны и ходят по квартирам, где у жителей расспрашивают о составе семьи и имуществе.

"Если кто-то говорит, что хорошо относится к Украине – их раздевают и ищут патриотическую татуировку. Если не находят тату – спрашивают, служил ли кто-то из родственников в АТО. Если ответ "да", то проводят полный обыск. И по собранным данным будут проводить этот референдум", – сказал Федоров.

Также самопровозглашенная местная "власть" угрожает всем приверженцам Украины принудительной депортацией. Она угрожает тем, кто разговаривает на украинском или благосклонно относится к Украине.

Я надеюсь, что их будут вывозить к месту разграничения в Васильевку, но пройти блокпосты очень сложно. Там очереди, россияне не пропускают людей,

– добавил мэр Мелитополя.

Кроме того, Федоров сообщил о том, что в Якимовке раздаются взрывы. Пока информация уточняется, но возможно, что это очередной склад россиян с боеприпасами.

Смотрите также – оккупанты ограбили базы отдыха в Херсонской области: видео