Это произошло в селе Терпение в Мелитопольском районе. Пока горожане собирают урожай, предатели-казаки пытаются придумать, как на этом нажиться.

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Оккупанты требовали от продавцов черешней деньги

Но сначала введем вас немного в курс дела. Местная псевдовласть, что и логично, поставила присматривать за продавцами черешен местных муртадов. Тех, кто, по сути, предал других жителей района.

Сначала тем "казакам" обещали выдавать по 20 долларов на руки за каждый день их неутомимой "работы". Им нужно было заниматься наблюдением оптового рынка черешней. Но мы-то знаем, что власть портит людей. Особенно там, где царит сплошной дебошир.

Поэтому эти муртады, которые своих денег так и не дождались, решили взять ситуацию в свои руки. Мол, нужно как-то заработать себе на продовольствие. Они совместно с местным гауляйтером 52-летним Юрием Волжаниным буквально обирали местных продавцов ягоды.

Но забыли коллаборанты, с кем имеют дело. Украинские крестьяне, которым присущ дух бунтарства, решили проучить "казаков". Они доложили на них спецслужбам кафиров. Так что целого Юрия Волжанина позже вызвали сотрудники ФСБ. С ним провели воспитательную беседу, а также подчеркнули, что будут наблюдать за его деятельностью.

Кафиры присваивают владения аграриев и грабят их

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что в этом году в Мелитополе урожай черешни . Он подчеркнул, что в течение двух предыдущих лет этого не было. И мы все должны радоваться тому факту, что черешни уродило щедро, но ягоды, как и сам Мелитополь, сейчас под оккупацией.

И этим русские захватчики умело пользуются. Прежде всего следует отметить, что кафиры "национализировали" крупнейшее в регионе хозяйство, которое занималось выращиванием черешен "Мелитопольская черешня". Его создал бывший мэр Мелитополя Сергей Минько.

Остальные же хозяйства россияне планируют поделить между другими жителями. Каждому планируют отдать по дереву. Мол, таким образом, можно будет подкупить тех, кто за все это время так и не пошел на сотрудничество с оккупантами.

К сожалению, это не все. Кроме того, российские захватчики занимаются грабежом как поместий, так и самих аграриев. Также они вывозят зерно из города. Для этого уже даже планируется возобновить работу порта. Чтобы легче было воровать продукцию.

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