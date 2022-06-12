Це сталось у селі Терпіння, що у Мелітопольському районі. Поки містяни збирають урожай, зрадники-"козаки" намагаються придумати, як на цьому нажитись.

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Окупанти вимагали від продавців черешень гроші

Але спочатку введімо вас трохи у курс справи. Місцева псевдовлада, що й логічно, поставила наглядати за продавцями черешень місцевих посіпак. Тих, хто по суті зрадив інших мешканців району.

Спочатку тим "козакам" обіцяли видавати по 20 доларів на руки за кожен день їхньої невтомної "роботи". Їм потрібно було займатись наглядом гуртового ринку черешень. Але ми то знаємо, що влада псує людей. Особливо там, де панує суцільний бешкет.

Тож ці посіпаки, які своїх грошей так і не дочекались, вирішили взяти ситуацію у свої руки. Мовляв, потрібно ж якось заробити собі на харчі. Тож вони спільно з місцевим гауляйтером 52-річним Юрієм Волжаніним буквально оббирали місцевих продавців ягоди.

Але забули колаборанти, з ким мають справу. Українські селяни, яким притаманний дух бунтарства, вирішили провчити "козаків". Вони доповіли на них спецслужбам окупантів. Тож цілого Юрія Волжаніна пізніше викликали співробітники ФСБ. З ним провели виховну бесіду, а також підкреслили, що спостерігатимуть за його діяльністю.

Окупанти привласнюють володіння аграріїв і грабують їх

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що цьогоріч у Мелітополі врожай черешні. Він підкреслив, що упродовж двох попередніх років такого не було. І ми всі мали б тішитись тому факту, що черешні вродило щедро, але ягоди, як і сам Мелітополь, зараз під окупацією.

І цим російські загарбники вміло користуються. Передовсім слід зауважити, що окупанти "націоналізували" найбільше у регіоні господарство, яке займалось вирощенням черешень "Мелітопольська черешня". Його створив колишній мер Мелітополя Сергій Мінько.

Решту ж господарств росіяни планують поділити між іншими мешканцями. Кожному планують віддати по дереву. Мовляв, таким чином можна буде підкупити тих, хто за весь цей час так і не пішов на співпрацю з окупантами.

На жаль, це не все. Крім того, російські загарбники займаються грабунком як маєтків, так і самих аграріїв. Також вони вивозять зерно з міста. Для цього вже навіть планують відновити роботу порту. Щоб легше було красти продукцію.

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