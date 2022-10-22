Джорджия Мэлони принесла присягу премьер-министра Италии

22 октября лидер партии "Братья Италии" 45-летняя Джорджия Мэлони официально приняла присягу главы итальянского правительства. Она стала первой женщиной-премьером в истории страны.

Мелони приняла присягу премьер-министра Италии.

Также сегодня приняли присягу и министры ее правительства. В Италии появились новые 24 чиновника, из которых шесть женщин.

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Президент Италии Серджо Маттарелла вызвал в свой дворец первую в истории республики женщину-премьера и поручил ей сформировать новое правительство. Накануне он провел консультации с объединенной правоцентристской делегацией, которая гарантировала наличие четкого парламентского большинства и недвусмысленное указание на желание видеть лидера "Братьев Италии" во главе правительства.

Поэтому в субботу, 22 октября, в президентском дворце в присутствии президента Италии Джорджия Мэлони принесла присягу главы правительства. Незадолго до этого она объявила членов своего кабинета:

Должность главы МИД и вице-премьера будет занимать Антонио Таяни, ранее бывший президентом Европарламента;

Минобороны Италии будет возглавлять Гвидо Кроссетто, соучредитель партии "Братья Италии";

Министерство внутренних дел возглавит представитель "Лиги" Маттео Пьянтедози, уже работавший там руководителем аппарата в правительстве Маттео Сальвини, а до недавнего времени занимавший должность префекта Рима;

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини будет совмещать должности вице-премьера и министра инфраструктуры.

Зеленский поговорил с Мэлони

Накануне украинский лидер провел телефонный разговор с Мэлони . Во время разговора они подчеркнули необходимость продолжать всестороннюю поддержку Украины. Особенно актуален этот вопрос после формирования нового итальянского правительства.

Президент Украины также поблагодарил Мелони за жесткую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Позиция Мелони о войне России против Украины

Важно отметить, что в отличие от других ультраправых, Мелони заняла более крепкую позицию по внешней политике и войне России против Украины. Она была решительной и в парламенте, "Братья Италии" голосовали за предоставление Украине оружия.

Решительным шагом от партии "Братья Италии" был визит в Киев сенатора Адольфа Урсо – для налаживания взаимоотношений между Италией и Украиной. Он дал ясно понять, что Мелони и ее партия будут действовать четко в вопросах поставки оружия Украине и санкций против России.

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