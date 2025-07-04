Отмечается, что оккупанты смогли занять Меловое наскоком после относительно непродолжительных штурмовых действий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какова ситуация вокруг Мелового

Кроме Мелового, враг занял и многочисленные лесополосы западнее и южнее села.

Данные действия призваны поддержать наступление войск противника на западном берегу реки Оскол. Вероятно, что ближайшие дни будет ожидаться удар на Бологовку или/или Отрадное, чтобы увеличить участок натиска вдоль реки Оскол,

– предполагают аналитики.

Они отмечают, что с одной стороны на этом участке фронта не произошло масштабного наступления, но с другой – потеряна территория. И теперь россияне "на приподнятом настроении" пытаются наступать на Амбарное и Зарубинку.

"В целом не секрет, что основными нашими участками получения резервов являются совсем другие отрезки, поэтому подразделения в данной оперативно-тактической зоне вынуждены из ничего находить новые силы, а враг же медленно, но наращивается", – пишут в DeepState.

К слову, кроме Мелового, оккупанты также заняли Строевку на Харьковщине. А за несколько дней до этого, а именно 1 июля, сообщали, что российские войска оккупировали Коптево в Донецкой области.