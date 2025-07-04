Зазначається, що окупанти змогли зайняти Мілове наскоком після відносно нетривалих штурмових дій. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Яка ситуація навколо Мілового

Окрім Мілового, ворог зайняв й численні лісосмуги західніше та південніше села.

Дані дії покликані підтримати наступ військ противника на західному березі річки Оскіл. Ймовірно, що найближчі дні буде очікуватися удар на Бологівку чи/або Одрадне, щоб збільшити ділянку натиску вздовж річки Оскіл,

– припускають аналітики.

Вони зауважують, що з одного боку на цій ділянці фронту не відбулося масштабного наступу, але з іншого – втрачено територію. І тепер росіяни "на піднесеному настрої" намагаються наступати на Амбарне та Зарубинку.

"В цілому не є секретом, що основними нашими ділянками отримання резервів є зовсім інші відтинки, тому підрозділи в даній оперативно-тактичній зоні змушені з нічого знаходити нові сили, а ворог же повільно, але нарощується", – пишуть у DeepState.

До слова, окрім Мілового, окупанти також зайняли Строївку на Харківщині. А за декілька днів до цього, а саме 1 липня, повідомляли, що російські війська окупували Коптєве на Донеччині.