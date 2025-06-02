Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Рустема Умерова во время пресс-конференции после переговоров с российской делегацией в Стамбуле.

К теме В Стамбуле договорились менять "всех на всех": Умеров сказал, кто вернется домой в первую очередь

Что сказал глава Минобороны об ответе России на меморандум

Рустем Умеров напомнил, что несколько дней назад Украина поделилась своим меморандумом с российской стороной, но от Москвы не было никакого ответа по этому документу, включительно с сегодняшним днем.

Только во время сегодняшней дискуссии нам ответили. Они (российская делегация – 24 Канал) сказали, что им нужна минимум неделя, чтобы осмотреть наш документ и прислать любой ответ,

– сказал глава Минобороны Украины.

Министр подчеркнул, что украинская команда также будет иметь неделю на изучение документа, который передала Россия, после чего можно скоординировать дальнейшие шаги.

Интересно, что источники "РБК-Украина" утверждают, что делегация России передала Украине свой так называемый "меморандум" через Турцию.

По словам собеседника издания, этот раз на переговорах глава российской делегации Владимир Мединский "значительно меньше рассказывал какие-то фантастические истории".

К слову, Рустем Умеров также говорил, что Украина ожидает до конца июня получить ответ от российской стороны относительно следующей встречи. По словам министра обороны, следующий раунд переговоров будет иметь смысл, если он будет происходить на самом высоком уровне.