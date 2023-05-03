"Покушение на бункерного" и "это мы еще не начинали": как украинцы реагируют на "атаку" Кремля

В ночь на 3 мая жители Москвы сообщили о взрывах в районе Кремля. Писали, что "искрилось хорошо". Впоследствии там завыли об "атаке" беспилотников и покушении на жизнь Путина.

Эти события изрядно взбудоражили украинскую сеть и вызвали буквально волну появляющихся со скоростью ветра мемов. 24 Канал собрал самые интересные из них.

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На обнародованных кадрах из Кремля можно увидеть клубы дыма и горящий купол с российским флагом. Впоследствии появилось видео, как неизвестный беспилотник подлетает в приют к зданию и только тогда происходит взрыв.

Ответственность за это Москва возложила на украинскую сторону, однако в Киеве эти обвинения были отвергнуты. Отмечают, что Украине ничего неизвестно о ночной "атаке" беспилотников.

Провокация, взрывы ли были

Пользователи соцсетей все же создали свои версии произошедшего. Некоторые из них обратили внимание, что все это выглядит очень странно. Ведь произошло событие ночью, а начали распространять информацию об этом пропагандисты после обеда.

Предположили, что это может быть их провокацией или удар действительно имел место, но в Кремле долго не могли определиться как реагировать на такой инцидент.

Бункерный не пострадал

Больше всего шуток похоже, именно о том, что – это было покушение на бункерного деда – Путина.



В сети предположили, где был Путин на момент "атаки"

Остальные же посоветовали Путину правило двух стен.

А вот украинский активист и волонтер Сергей Стерненко сначала иронизировал, что старания россиян по размещению ПВО на крышах админзданий, очевидно, не помогли.

А потом Стерненко опубликовал другое видео, где он вместе с Сергеем Притулой желает спокойной ночи россиянам, а украинцам – благодарит за донаты. Подписал видео очень интересно "что-то вспомнилось".

У себя в соцсетях Притула тоже отреагировал на происходящее в Кремле, спросил, как у россиян дела и добавил, что "это мы еще не начинали".

Волнует пользователей и то, что совсем скоро 9 мая. И хотя россияне отменили большинство своих парадов, Кремлю следует подготовиться к возможным повторным "атакам". Впрочем, они уже и так будут ловить флешбеки.

Другие же вспоминают лягушку Буданова. Предполагают, что это она огнем плюется.

Про Буданова и Малыша, кстати, тоже много мемов. Мы не можем не поделиться.