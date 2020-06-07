Мыши из Чорткова съели зерно из Госрезерва на более 800 миллионов гривен. Экс-гендиректор канала 1+1 Александр Ткаченко стал министром культуры, а Зеленский со свитой посреди карантина попил кофе внутри кафе. Тищенко наполнил песочницы, а Аваков до сих пор министр МВД. На этой неделе у украинцев было с чего посмеяться и наделать мемов.

24 канал традиционно собрал самые смешные мемы недели в одном материале.

Чудо-мыши с Тернопольщины

Об этом Из Госрезерва пропало зерно на 800 миллионов гривен: сколько для этого надо мышей

Недостачe зерна на 800 миллионов гривен обнаружили во время аудиторской проверки на Тернопольщине. Чтобы вывезти 150 тысяч тонн зерна, а именно столько пропало, понадобилось бы 2700 вагонов.

Куда исчезло зерно? Мыши съели. По крайней мере так отчитались чиновники. Шутка Сергея Притулы стала реальностью, а по сети прокатилась волна мемов.

Мышь – злостный враг украинца – смотрите видео

В сети,кстати, уже посчитали, сколько надо было бы мышей, чтобы съесть 2 700 вагонов зерна – 945 миллионов грызунов. И сделать бы это им удалось за месяц.



Этой мышке повезло жить возле Госрезерва



А что там с дефицитом в бюджете?

- Знайомся Дюймовочка, це твій майбутній чоловік.

- Виглядає по багатому. Звідкіля у нього стільки статків?

- Кажуть миші, у нього є вихід з нори на держрезерв!!! pic.twitter.com/DvHnHTJyV2 — Іринка (@irynka08) June 5, 2020

Новый министр культуры

По представлению премьера Шмыгаля в Украине появился министр культуры. Рада проголосовала за предложенную кандидатуру Александра Ткаченко.

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Тогда же по сети распространилась волна мемов на основе анекдота о звонке в прачечную.

Шутка юмора

В связи с назначением Александра Ткаченко, вспомнился старый анекдот.



Телефонный звонок:

⁃ Здравствуйте, это прачечная?

⁃ Ху...чечная! Это - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ!!!! pic.twitter.com/56hEbIN5R7 — alexxbezz (@alexxbezz) June 1, 2020

В Україні новий міністр культури pic.twitter.com/e4X03jUcdG — Фріл (@FreelFreel) June 4, 2020

Аваков до сих пор министр МВД

На этой неделе по Украине прокатились митинги за отставку Арсена Авакова. Уже не впервые люди требуют назначения нового министра, но после событий в Кагарлыке украинцы вышли на масштабные протесты.

Аваков на закритий комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності по діяльності Авакова не прийшов. Йому чхати на країну, на мову і всіх нас.

І це після стількох зашкварів та безладу в правоохоронній системі.

Міністр злочинних справ. pic.twitter.com/NeoGaLWoSX — Леусенко (з криївки) (@leusenko1) June 1, 2020

Зеленский в Хмельницком

В течение двух дней Зеленский был на Хмельнитчине. Там общался с местными бизнесменами, ел вкусную уху, стрелял в "кабана" и пил кофе. На каждое фото Зеленского сеть напродуцировала мемов.

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Больше всего дискутировали о том, почему Зеленский выложил фото из кафе. На момент посещения заведения еще было запрещено принимать посетителей внутри. Очевидно, для президента сделали изрядное исключение.

Зеленський сфотографувався зі своїм електоратом. pic.twitter.com/37JRB3ELon — Син України (@1918UA) June 5, 2020

Этот мем перекрещивается с еще одним хитом недели – песочницами Тищенко.

Тищенко и песочницы

"Слуга народа" Николай Тищенко пафосно сообщил, что пополнил запасы песка на детплощадках Киева. Все бы ничего, если бы не помпезность огласки о суперпоступке и конечно, фантазии пользователей соцсетей.

BBC NEWS Україна,

Микола Тищенко (власник "Велюру" і один із можливих кандидатів у мери Києва) знову вразив.

Його команда завезла пісок у 30 київських пісочниць. "Нарешті рішучі реформи!!!" - коментують у соцмережах. https://t.co/YJwBSNAYjM

https://t.co/MNLWhd08km pic.twitter.com/SxOrVHm4kq — Lidiya1407 (@lidiya1407) June 5, 2020

Здесь подробнее Тищенко похвастался тем, что завез песок на детские площадки

Нардепа Тищенко продолжают песочить pic.twitter.com/xeb6RdX5fP — Екатерина Галахова (@galakhova71) June 6, 2020