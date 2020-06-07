Самые смешные мемы недели: легендарные мыши, прачечная-министерство и Зеленский в кафе
Мыши из Чорткова съели зерно из Госрезерва на более 800 миллионов гривен. Экс-гендиректор канала 1+1 Александр Ткаченко стал министром культуры, а Зеленский со свитой посреди карантина попил кофе внутри кафе. Тищенко наполнил песочницы, а Аваков до сих пор министр МВД. На этой неделе у украинцев было с чего посмеяться и наделать мемов.
24 канал традиционно собрал самые смешные мемы недели в одном материале.
Чудо-мыши с Тернопольщины
Об этом Из Госрезерва пропало зерно на 800 миллионов гривен: сколько для этого надо мышей
Недостачe зерна на 800 миллионов гривен обнаружили во время аудиторской проверки на Тернопольщине. Чтобы вывезти 150 тысяч тонн зерна, а именно столько пропало, понадобилось бы 2700 вагонов.
Куда исчезло зерно? Мыши съели. По крайней мере так отчитались чиновники. Шутка Сергея Притулы стала реальностью, а по сети прокатилась волна мемов.
Мышь – злостный враг украинца – смотрите видео
В сети,кстати, уже посчитали, сколько надо было бы мышей, чтобы съесть 2 700 вагонов зерна – 945 миллионов грызунов. И сделать бы это им удалось за месяц.
Этой мышке повезло жить возле Госрезерва
А что там с дефицитом в бюджете?
Новый министр культуры
По представлению премьера Шмыгаля в Украине появился министр культуры. Рада проголосовала за предложенную кандидатуру Александра Ткаченко.
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Тогда же по сети распространилась волна мемов на основе анекдота о звонке в прачечную.
Аваков до сих пор министр МВД
На этой неделе по Украине прокатились митинги за отставку Арсена Авакова. Уже не впервые люди требуют назначения нового министра, но после событий в Кагарлыке украинцы вышли на масштабные протесты.
Зеленский в Хмельницком
В течение двух дней Зеленский был на Хмельнитчине. Там общался с местными бизнесменами, ел вкусную уху, стрелял в "кабана" и пил кофе. На каждое фото Зеленского сеть напродуцировала мемов.
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Больше всего дискутировали о том, почему Зеленский выложил фото из кафе. На момент посещения заведения еще было запрещено принимать посетителей внутри. Очевидно, для президента сделали изрядное исключение.
Этот мем перекрещивается с еще одним хитом недели – песочницами Тищенко.
Тищенко и песочницы
"Слуга народа" Николай Тищенко пафосно сообщил, что пополнил запасы песка на детплощадках Киева. Все бы ничего, если бы не помпезность огласки о суперпоступке и конечно, фантазии пользователей соцсетей.
Здесь подробнее Тищенко похвастался тем, что завез песок на детские площадки