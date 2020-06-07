Найсмішніші меми тижня: легендарні миші, пральня-міністерство і Зеленський в кафе
Миші з Чорткова з'їли зерно з Держрезерву на понад 800 мільйонів гривень. Ексгендиректор каналу 1+1 Олександр Ткаченко став міністром культури, а Зеленський зі свитою посеред карантину попив кави всередині кафе. Тищенко наповнив пісочниці, а Аваков досі міністр МВС. Цього тижня українці мали з чого покепкувати і наробити мемів.
24 канал традиційно позбирав найсмішніші меми тижня в одному матеріалі.
Диво-миші з Тернопільщини
Про це З Держрезерву пропало зерно на 800 мільйонів гривень: скільки для цього треба мишей
Нестачу зерна на 800 мільйонів гривень виявили під час аудиторської перевірки на Тернопільщині. Щоб вивезти 150 тисяч тонн зерна, а саме стільки зникло, знадобилося б 2700 вагонів.
Куди зникло зерно? Миші з'їли. Принаймні так прозвітували чиновники. Жарт Сергія Притули став реальністю, а мережею прокотилася хвиля мемів.
Миша – злісний ворог українця – дивіться відео
В мережі,до речі, вже порахували, скільки треба було б мишей, щоб з'їсти 2 700 вагонів зерна – 945 мільйонів гризунів. І зробити б це їм вдалося лише за місяць.
Цій миші пощастило жити біля Держрезерву
А що там із дефіцитом у бюджеті?
Новий міністр культури
За поданням прем'єра Шмигаля в Україні з'явився міністр культури. Рада проголосувала за запропоновану кандидатуру Олександра Ткаченка.
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Тоді ж мережею поширилася хвиля мемів на основі анекдота про дзвінок у пральну.
Аваков досі міністр МВС
Цього тижня Україною прокотилися мітинги за відставку Арсена Авакова. Вже не вперше люди вимагають призначення нового міністра, але після подій у Кагарлику українці вийшли на масштабні протести.
Зеленський у Хмельницькому
Протягом двох днів Зеленський був на Хмельниччині. Там спілкувався з місцевими бізнесменами, їв смачну юшку, стріляв у кабана і пив каву. На кожне фото Зеленського мережа напродукувала мемів.
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Найбільше дискутували про те, чому Зеленський виклав фото із кав'ярні. На момент відвідин закладам ще було заборонено приймати відвідувачів всередину. Вочевидь, для президента зробили неабиякий виняток.
Цей мем перехрещується з іще одним хітом тижня – пісочницями Тищенка.
Тищенко і пісочниці
"Слуга народу" Микола Тищенко пафосно повідомив, що поповнив запаси піску на дитмайданчиках Києва. Усе б нічого, якби не помпезність розголосу про супервчинок і звісно, фантазії користувачів соцмереж.
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