Миші з Чорткова з'їли зерно з Держрезерву на понад 800 мільйонів гривень. Ексгендиректор каналу 1+1 Олександр Ткаченко став міністром культури, а Зеленський зі свитою посеред карантину попив кави всередині кафе. Тищенко наповнив пісочниці, а Аваков досі міністр МВС. Цього тижня українці мали з чого покепкувати і наробити мемів.

24 канал традиційно позбирав найсмішніші меми тижня в одному матеріалі.

Диво-миші з Тернопільщини

Про це З Держрезерву пропало зерно на 800 мільйонів гривень: скільки для цього треба мишей

Нестачу зерна на 800 мільйонів гривень виявили під час аудиторської перевірки на Тернопільщині. Щоб вивезти 150 тисяч тонн зерна, а саме стільки зникло, знадобилося б 2700 вагонів.

Куди зникло зерно? Миші з'їли. Принаймні так прозвітували чиновники. Жарт Сергія Притули став реальністю, а мережею прокотилася хвиля мемів.

Миша – злісний ворог українця – дивіться відео

В мережі,до речі, вже порахували, скільки треба було б мишей, щоб з'їсти 2 700 вагонів зерна – 945 мільйонів гризунів. І зробити б це їм вдалося лише за місяць.



Цій миші пощастило жити біля Держрезерву



А що там із дефіцитом у бюджеті?

- Знайомся Дюймовочка, це твій майбутній чоловік.

- Виглядає по багатому. Звідкіля у нього стільки статків?

- Кажуть миші, у нього є вихід з нори на держрезерв!!! pic.twitter.com/DvHnHTJyV2 — Іринка (@irynka08) June 5, 2020

Новий міністр культури

За поданням прем'єра Шмигаля в Україні з'явився міністр культури. Рада проголосувала за запропоновану кандидатуру Олександра Ткаченка.

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Тоді ж мережею поширилася хвиля мемів на основі анекдота про дзвінок у пральну.

Шутка юмора

В связи с назначением Александра Ткаченко, вспомнился старый анекдот.



Телефонный звонок:

⁃ Здравствуйте, это прачечная?

⁃ Ху...чечная! Это - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ!!!! pic.twitter.com/56hEbIN5R7 — alexxbezz (@alexxbezz) June 1, 2020

В Україні новий міністр культури pic.twitter.com/e4X03jUcdG — Фріл (@FreelFreel) June 4, 2020

Аваков досі міністр МВС

Цього тижня Україною прокотилися мітинги за відставку Арсена Авакова. Вже не вперше люди вимагають призначення нового міністра, але після подій у Кагарлику українці вийшли на масштабні протести.

Аваков на закритий комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності по діяльності Авакова не прийшов. Йому чхати на країну, на мову і всіх нас.

І це після стількох зашкварів та безладу в правоохоронній системі.

Міністр злочинних справ. pic.twitter.com/NeoGaLWoSX — Леусенко (з криївки) (@leusenko1) June 1, 2020

Зеленський у Хмельницькому

Протягом двох днів Зеленський був на Хмельниччині . Там спілкувався з місцевими бізнесменами, їв смачну юшку, стріляв у кабана і пив каву. На кожне фото Зеленського мережа напродукувала мемів.

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Найбільше дискутували про те, чому Зеленський виклав фото із кав'ярні. На момент відвідин закладам ще було заборонено приймати відвідувачів всередину. Вочевидь, для президента зробили неабиякий виняток.

Зеленський сфотографувався зі своїм електоратом. pic.twitter.com/37JRB3ELon — Син України (@1918UA) June 5, 2020

Цей мем перехрещується з іще одним хітом тижня – пісочницями Тищенка.

Тищенко і пісочниці

"Слуга народу" Микола Тищенко пафосно повідомив, що поповнив запаси піску на дитмайданчиках Києва. Усе б нічого, якби не помпезність розголосу про супервчинок і звісно, фантазії користувачів соцмереж.

BBC NEWS Україна,

Микола Тищенко (власник "Велюру" і один із можливих кандидатів у мери Києва) знову вразив.

Його команда завезла пісок у 30 київських пісочниць. "Нарешті рішучі реформи!!!" - коментують у соцмережах. https://t.co/YJwBSNAYjM

https://t.co/MNLWhd08km pic.twitter.com/SxOrVHm4kq — Lidiya1407 (@lidiya1407) June 5, 2020

Тут детальніше Тищенко похизувався тим, що завіз пісок на дитмайданчики

Нардепа Тищенко продолжают песочить pic.twitter.com/xeb6RdX5fP — Екатерина Галахова (@galakhova71) June 6, 2020