На этой неделе, как наверное, никогда ранее, "Слуги народа" чуть ли не ежедневно давали украинцам пищу для создания мемов. Начались насмешки с "лимонов Тищенко" и "засранцев-дальнобойщиков", далее ударной волной общество накрыла "сосна корабельная" и конечно же, "дети низкого качества".

24 канал зібрав для вас найсмішніші меми в одному матеріалі. Цього тижня ми справді мали, де розігнатися, тож гортайте і обирайте найулюбленіший.

Сосна корабельна

Детальніше "Баба робоча, як корабельна сосна": Арахамія і Корнієнко вляпалися у скандал в Миколаєві

Під час свого візиту до Миколаєва голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і керівник однойменної фракції в парламенті Давид Арахамія приїхали презентувати офіс партії. Однак їх підвели увімкнуті мікрофони і трансляція на місцевому каналі. Думаючи, що ніхто їх не чує, вони по-сексистськи обговорювали жінку.

Звучали такі вислови: "Така піддута, звичайно, трохи. Трохи тюнінг, тон too much", "Робоча баба, як корабельна сосна" Спочатку ЗМІ писали, що всі слова були про колегу по фракції – Ірину Аллахвердієву. За добу кількість мемів про неї, як про "сосну" неабияк наплодилася в мережах.

Креативно-підприємливі одразу ж придумали футболки із написом "Я тобі не корабельна".

Чим далі, тим більше розгортався сексистський скандал. Спершу Корнієнко назвав розмову змонтованою журналістами. Змонтованою, так… Хоч це був прямий ефір на телеканалі. Сама Аллахвердієва, про яку нібито говорили політики, зухвало відповіла, що "особисте життя і зовнішність жінки обговорюють ті, хто до нього не має жодного стосунку".



Діалог у стилі Бівиса і Батхеда

Окрім цього, Корнієнко обмовився і про Зеленського. Нібито, якби зайшла ця "баба до президента, він би викурив усі айкоси."

Якщо ви раптом не чули цього легендарного діалогу і не знаєте, який рівень тюнінгу в обговорюваної "баби", то перегляньте наступне відео.

Скандальна розмова Корнієнка і Арахамії про "корабельну сосну" (відео 18+)

Опісля чергової хвилі мемів, Корнієнко записав відео, де вибачився за інцидент. Сказав, що в розмові була згадка про Ірину Аллахвердієву, але виключно як про красуню.

Все решта – про зовсім іншу людину, а саме про миколаївську бізнесвумен Тетяну Домбровську. Мовляв, вона вразила його своєю енергією і запалом до праці, але слова він підібрав образливі.

Радимо прочитати "Баба робоча, як корабельна сосна": що відомо про Тетяну Домбровську

Хвиля мемів про сосну-Аллахвердієву одразу ж заспокоїлася, і тоді насміхатися стали загалом зі "Слуг народу".

"Корабельная роща" картина Шишкіна

і корабельная роща в раді pic.twitter.com/2DKszpXmYS — РuŦyƛA-С (@PrytSLU) June 24, 2020

Діти низької якості

Наступною топ-темою обговорень цього тижня стала Галина Третьякова. Спершу зазначимо, вона – голова Комітету Ради з питань соціальної політики. Нардепка заявила, що в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". Тепер ще раз повторюмо: голова комітету парламенту з питань соцполітики.

Як усе було "Слуга народу" Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості": відео

Власне уся думка про соцвиплати:

​Коли надаємо гроші, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а щоб отримати матеріальну допомогу, то отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості,

– висловилася Третьякова.

Як приклад протидії "безробітним", вона назвала … стерилізацію. Так, за її словами діяли Британія і Сингапур. "Велика Британія дуже жорстока до тих, хто не працює. У них навіть колись був заступник міністра соцполітики, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, повинен бути стерилізований"

Соцмережі одразу підхопили це необережне, м'яко кажучи, висловлення.



Адольфина Третьякова / Картинка з фейсбук-спільноти Goni Memasy

Третьякова звинуватила безробітних українців у тому що вони народжують дітей низької якості. pic.twitter.com/PoXH91T7UC — Alvaro Delgado (@AlvaroDel_Gado) June 25, 2020

Поєднали цей мем і з попередньою тематикою про "корабельну сосну".

Тільки від "крабельних сосен" народжуються високоякісні діти .

Г. Третьякова pic.twitter.com/ub4nZxKKyA — Teodor (@teodor8550) June 25, 2020



Цього на стерилізацію

Далекобійники-засранці

Зеленський неочікувано увірвався у вайбер-чат далекобійників, де ті спілкуються на тему "як обійти ваговий контроль". Президент обурився, що водії їздять перевантаженим транспортом тими дорогами, де це заборонено. Президент закликав не шукати шляхів для об’їзду і … назвав далекобійників засранцями.

Детальніше Ви, хлопці, засранці, – Зеленський до далекобійників-порушників у закритій вайбер-групі

Відповіді від мережі не забаралися.

@ZelenskyyUa ось ці засранці постійно їздять перевантажені.



Неодноразово бачив.



Візьміть до уваги. pic.twitter.com/zQaliYcVhm — Без маски, без документів (@antonohaio) June 23, 2020

Варто додати, що відео з далекобійниками з'явилося саме тоді, коли на Заході вирувала повінь. Це столо окремою шпилькою для Зеленського.

Лимони Тищенка

Нардеп Микола Тищенко приїхав на місце вибуху у будинку на Позняках і привіз... лимони. Жовті і соковиті. Не йдеться про "лимони" як про "мільйони.

Детальніше Лимони Тищенка для постраждалих на Позняках: нардеп відповів на іронію соцмереж

Соцмережі підхопили ті лимони і почали насміюватися з Тищенка, який і до легендарних лимонів був одним із "найбільшмемних" нардепів.



Репродукція Сєрова "Хлопчик із лимонами"



Народження кандидата / Картинка з фейсбук-спільноти "Процишин Офіційний"

це в Омеляна в гісторі взяв. Це про цей лимон мова? Що я пропустив? pic.twitter.com/1yKkSShcOx — Макальондра (@dimo4ki) June 22, 2020

Тиждень був настільки насичений на меми саме від "Слуг народу", що соцмережі вже не витримували. Зокрема почали міксувати топ-теми між собою, складати вірші і пісні.

Стояла якось Слуга народна на узбіччі. А повз неї проїжджали далекобійники.

- Корабельна сосна, - подумали далекобійники.

- Засранці, - подумала слуга — Олекса Моцно Лютий (@tendertorg21) June 24, 2020

На цьому і закінчимо наш огляд мемів. Пропонуємо також подивитися сюжет від журналістів 24 каналу про найсмішніше і наймиліше у мережі цього тижня.

Кумедні відео тижня – підбірка 24 каналу