Мы, конечно, не стоим в стороне и еженедельно собираем самое смешное с просторов соцсетей. Предлагаем посмотреть нашу мемную подборку недели. Доскрольте до конца и выберите тот, который понравился больше всего.

Между тем В сети набирает популярность мем Абобо: как он возник и какой несет смысл

Степанов улетел ... в отставку

Верховная Рада отправила главу Минздрава Максима Степанова в отставку. Одна из причин увольнения, о которой говорил и премьер Денис Шмыгаль – менеджерские ошибки при организации вакцинации.

Возможно, вторая причина – легендарная куртка Степанова, которая была поводом не одного мема.

После увольнения Степанова, шутят в сети, все, конечно же, пойдет другим путем.

Сразу же появилась информация, что новым главой Минздрава может стать Ляшко. И здесь обрадовался один маленький Олег.

Возле Виталия Кличко провели обыски

В дом мэра Киева Виталия Кличко 18 мая пришли с обыском правоохранители. Мэр столицы заявил о политическом давлении, а в СБУ утверждают, что Кличко здесь ни к чему. Появление силовиков там объясняют обысками в соседней квартире. Впрочем, для соцсетей – это хороший повод для шуток.

Обыски проводили не у Кличко. Но это не исключает того, что сам Кличко мог их провести, шутят в соцсетях.

Сам Кличко об обысках рассказал в своем характерном тоне – фирменной цитатой.

День вышиванки

В этом году праздник вышиванки прошел в юбилейный – 15 раз. Традиционно лента соцсетей пестрела рубашками и поздравлениями с праздником. Вероятно, это один из тех немногих дней, когда в фейсбук приятно зайти и хочется лайкать все-все.

Также соцсети напомнили – не каждый, кто надевает вышиванку – патриот.

Впрочем, не обошлось и без споров. В частности о вышитых рубашках супругов Зеленских, в которых "спецы" увидели русскую косоворотку.

Этнологи сразу же опровергли – это традиционная украинская вышивка, которая характерна для восточных областей. Но обсуждение соцсетей и "диванных вышиванковых экспертов" не остановить.

Евровидение 2021: оценки жюри и реакция соцсетей

Отгремел самый популярный песенный конкурс Европы, победу на котором одержала Италия. Украина выступила настолько классно, что даже самые победители конкурса признали их лучшими.

Украина имела все шансы занять второе место в конкурса, если бы в конкурсе учитывалось только голосование зрителей. Выступление наших GO_A жюри оценили очень "не очень". И их уже в соцсетях называют по-всякому.

Между тем Великобритания получила от жюри оценку 0 и от зрителей оценку 0. Как жить после такого?

И это в то время, когда Исландия получила 4 место, из-за коронавируса не выступив ни в полуфинале, ни в финале. Кстати, один украинский тренер взял себе на примету этот хитрый ход.

Надеемся, эти мемы развеселили вас! Отличного настроения!