Ми, звісно, не стоїмо осторонь і щотижня збираємо найсмішніше із просторів соцмереж. Пропонуємо оглянути нашу мемну добірку тижня. Догортайте до кінця і оберіть той, що сподобався найбільше.

Тим часом У мережі набирає популярності мем Абоба: як він виник і який має зміст

Степанов полетів... у відставку

Верховна Рада відправила очільника МОЗ Максима Степанова у відставку. Одна з причин звільнення, про яку говорив і прем'єр Денис Шмигаль – менеджерські помилки при організації вакцинації.

Можливо, друга причина – легендарна куртка Степанова, яка була приводом не одного мему.

Після звільнення Степанова, жартують у мережі, все, звісно ж, піде іншим шляхом.

Одразу ж з'явилася інформація, що новим главою МОЗ може стати Ляшко. І тут зрадів один маленький Олег.

Поблизу Віталія Кличка провели обшуки

У дім мера Києва Віталія Кличка 18 травня прийшли з обшуком правоохоронці. Мер столиці заявив про політичний тиск, а у СБУ стверджують, що Кличко тут ні до чого. Появу силовиків там пояснюють обшуками в сусідній квартирі. Втім, для соцмереж – це хороший привід для жартів.

Обшуки проводили не у Кличка. Але це не виключає того, що сам Кличко міг їх провести, жартують у соцмережах.

Сам Кличко про обшуки розповів у своєму характерному тоні – фірмовою цитатою.

День вишиванки

Цьогоріч свято вишиванки відбулося у ювілейний – 15 раз. Традиційно стрічка соцмереж майоріла сорочками і вітаннями зі святом. Певно, це один із тих небагатьох днів, коли у фейсбук приємно зайти і хочеться лайкати усе-усе.

Також соцмережі нагадали – не кожен, хто одягає вишиванку – патріот.

Втім, не обійшлося і без суперечок. Зокрема про вишивану сорочку подружжя Зеленських, у яких "специ" побачили російську косоворотку.

Етнологи одразу ж заперечили – це традиційна українська вишивка, яка характерна для східних областей. Але обговорення соцмереж і "диванних вишиванкових експертів" не спинити.

Євробачення 2021: оцінки журі і реакція соцмереж

Відгримів найпопулярніший пісенний конкурс Європи, перемогу на якому здобула Італія. Україна виступила настільки класно, що навіть самі переможці конкурсу визнали їх найкращими.

Україна мала би всі шанси зайняти друге місце у конкурсу, якби у конкурсі враховувались лише голосування глядачів. Виступ наших GO_A журі оцінили дуже "не дуже". І їх вже у соцмережах називають по-всякому

Тим часом Велика Британія отримала від журі оцінку 0 і від глядачів оцінку 0. Як жити після такого?

І це у той час, коли Ісландія здобула 4 місце, через коронавірус не виступивши ані у пів фіналі, ані у фіналі. До речі, один український тренер взяв собі на приміті цей хитрий хід.

Сподіваємося, ці меми звеселили вас! Гарного настрою!