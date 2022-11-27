Байден снова стал героем народного творчества. Мемы о президенте США собрал 24 канал.

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Реакция соцсетей на селфи с Байденом

В сеть попали фото, где президент заглянул в окно одного из домов. Юные поклонницы Байдена сделали селфи с президентом.



Пользователи социальных сетей решили, что эта ситуация довольно забавная и добавили немного юмора.

Джо Байден заглянул в окно к детям: смотрите видео

Юные поклонницы президента сделали с ним "жуткое" селфи / Фото с телеграма 24 канала

Реакция соцсетей на селфи / Фото с телеграма 24 канала

Главу страны сравнили с героем ужасов фильма / Фото с телеграма 24 канала

24 канал решил присоединиться к флешмобу и предложил свой вариант.

Байден заглянул к Путину с Лукашенко / Фото 24 канал

Как США помогает Украине в войне

23 ноября Соединенные штаты Америки выделили дополнительные 400 миллионов долларов военной помощи на оборонные нужды.

22 ноября стало известно, что США выделили Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Эти выплаты доведут общую прямую бюджетную поддержку США для Украины до 13 миллиардов долларов США в форме грантов.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новом пакете помощи от Соединенных Штатов. В него, в частности, вошли новые системы ПВО Hawk 23, немецкие оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.

Также в начале ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS. Они существенно усилят армию и сделают наше небо более безопасным.

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