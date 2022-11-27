Байден знову став героєм народної творчості. Меми про президента США зібрав 24 канал.

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Реакція соцмереж на селфі з Байденом

В мережу потрапило фото, де президент заглянув у вікно одного з будинків. Юні прихильниці Байдена зробили селфі з президентом.



Користувачі соціальних мереж вирішили, що ця ситуація є доволі кумедною і додали трохи гумору.

Джо Байден заглянув у вікно до дітей: дивіться відео

Юні прихильниці президента зробили з ним "моторошне" селфі / Фото з телеграму 24 каналу

Реакція соцмереж на селфі / Фото з телеграму 24 каналу

Очільника країни порівняли із героєм фільму жахів / Фото з телеграму 24 каналу

24 канал також вирішив доєднатись до флешмобу і запропонував свій варіант.

Байден зазирнув до Путіна з Лукашенком / Фото 24 канал

Як США допомагає Україні у війні

23 листопада Сполучені штати Америки виділили додаткові 400 мільйонів доларів військової допомоги на оборонні потреби.

22 листопада, стало відомо, що США виділили Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Ці виплати доведуть загальну пряму бюджетну підтримку США для України до 13 мільярдів доларів США у формі грантів.

Окрім цього, міністр оборони України Олексій Резніков розповів про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів. До нього, зокрема, увійшли нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.

Також на початку листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Вони суттєво посилять армію та зроблять наше небо безпечнішим.

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