Байден знову став героєм народної творчості. Меми про президента США зібрав 24 канал.

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Реакція соцмереж на селфі з Байденом

В мережу потрапило фото, де президент заглянув у вікно одного з будинків. Юні прихильниці Байдена зробили селфі з президентом.

Користувачі соціальних мереж вирішили, що ця ситуація є доволі кумедною і додали трохи гумору.

Джо Байден заглянув у вікно до дітей: дивіться відео

Юні прихильниці президента зробили з ним "моторошне" селфі / Фото з телеграму 24 каналу

Реакція соцмереж на селфі / Фото з телеграму 24 каналу

Очільника країни порівняли із героєм фільму жахів / Фото з телеграму 24 каналу

24 канал також вирішив доєднатись до флешмобу і запропонував свій варіант.

Байден зазирнув до Путіна з Лукашенком / Фото 24 канал

Як США допомагає Україні у війні

  • 23 листопада Сполучені штати Америки виділили додаткові 400 мільйонів доларів військової допомоги на оборонні потреби.
  • 22 листопада, стало відомо, що США виділили Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Ці виплати доведуть загальну пряму бюджетну підтримку США для України до 13 мільярдів доларів США у формі грантів.
  • Окрім цього, міністр оборони України Олексій Резніков розповів про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів. До нього, зокрема, увійшли нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
  • Також на початку листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Вони суттєво посилять армію та зроблять наше небо безпечнішим.

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