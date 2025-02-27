Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.

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В МИД отреагировали на скандальное заявление Менцена

Во время брифинга спикер МИД подчеркнул, что Украина обратила внимание на циничную акцию кандидата в президенты Польши Славомира Менцена, которую он провел во Львове. Тихий заметил, что позиция этого "деятеля" давно всем известна и не является сюрпризом.

В то же время спикер добавил, что МИД, как внешнеполитическое ведомство, не расценивает заявления отдельных антиукраинских политиков как позиции Польши или польского общества. Тихий поблагодарил всех граждан Польши, которые искренне поддерживают Украину с самого начала полномасштабного вторжения.

На это отношение не влияют отдельные деятели, которые приезжают в страну, что воюет, снимать агитационные ролики,

– подчеркнул спикер МИД Украины.

Вместе с тем, Тихий заявил, любые сомнения поставить под сомнение территориальную целостность Украины категорически неприемлемы. Следовательно, в МИД призвали польских политиков воздержаться от использования вопросов, связанных с Украиной, во внутриполитической кампании. Тихий добавил, что шаги, подобные действиям Менцена, противоречат духу стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Кроме того, подобные заявления идут в разрез с наработками обеих стран по исторической памяти, а также могут повредить дружеским отношениям между народами.

Украина оставляет за собой право принимать адекватные меры реагирования к лицам, которые занимаются антиукраинской деятельностью во время российской агрессии против Украины, что продолжается. Туманный намек, но я думаю, кому нужно, он будет понятен,

– резюмировал представитель МИД Украины.

Ранее в третью годовщину начала полномасштабного вторжения Славомир Менцен из польской партии "Конфедерация" записал во Львове скандальное видео. На нем кандидат в президенты Польши критиковал чествование Степана Бандеры, призвал "остановить культ Бандеры" и назвал его террористом.